AB yüksek teknolojide ihracat fazlası verdi: Zirvede ABD ve Çin var

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde 2025 yılında ihracat ithalatı geçti. Eurostat verilerine göre AB, geçen yıl 534,1 milyar avroluk yüksek teknoloji ürünü ithal ederken ihracatını 566,5 milyar avroya çıkardı ve 32,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

AB, yüksek teknoloji ürünlerinde 2020-2023 döneminde açık verirken 2024 ve 2025 yıllarında ticaret fazlası kaydetti.

ÇİN, AB'NİN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ OLDU

AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ithalatı 2015'ten bu yana yıllık ortalama yüzde 6 artarken, ihracatı aynı dönemde ortalama yüzde 7 yükseldi.

2025'te AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ithalatının yarısından fazlası Çin ve ABD'den gerçekleştirildi. Çin, 150,4 milyar avro ve yüzde 28'lik payla AB'nin en büyük yüksek teknoloji ürünleri tedarikçisi oldu.

Çin'i 131,4 milyar avro ve yüzde 25'lik payla ABD, 32,6 milyar avro ve yüzde 6'lık payla İsviçre izledi.

Çin'den yapılan yüksek teknoloji ürünleri ithalatının yüzde 48'ini elektronik ve telekomünikasyon ürünleri, yüzde 31'ini bilgisayarlar ve ofis makineleri oluşturdu.

ABD'den ithal edilen yüksek teknoloji ürünlerinde ise yüzde 36 ile havacılık ve uzay ürünleri, yüzde 33 ile ilaçlar öne çıktı. İsviçre'den yapılan ithalatta ilaçların payı yüzde 71 oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatında ABD açık ara ilk sırada yer aldı. ABD'ye yapılan ihracat 195,1 milyar avroya ulaşırken, ülkenin toplam yüksek teknoloji ihracatındaki payı yüzde 34 oldu.

ABD'yi 52,5 milyar avro ile İngiltere ve 48,1 milyar avro ile Çin takip etti.

AB'nin ABD'ye yüksek teknoloji ihracatının yüzde 62'sini ilaçlar oluşturdu. Havacılık ve uzay ürünlerinin payı ise yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Çin'e yapılan ihracatta ise elektronik ve telekomünikasyon ürünleri yüzde 30'luk payla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 27 ile havacılık ve uzay ürünleri, yüzde 20 ile bilimsel cihazlar ve yüzde 13 ile ilaçlar izledi.