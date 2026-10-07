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Irak'ta dolar için kritik karar: Yeni satış fiyatı belli oldu

Irak Merkez Bankası, doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarı olarak belirledi. Yeni kur bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, önceki kur 1132 dinar seviyesindeydi.

Irak’ta dolar için kritik karar: Yeni satış fiyatı belli oldu
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Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 09:40

Irak Merkez Bankası, dolar için yeni bir döviz kuru belirledi. Banka, doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarı olarak açıklarken, karar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

DOLARIN YENİ KURU 1520 DİNAR OLDU

Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Merkez Bankası'nın yeni kararında doların halka satış fiyatı 1520 Irak dinarı olarak belirlendi.

Yeni kurun bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

ÖNCEKİ KUR 1132 DİNARDI

Irak Merkez Bankası daha önce doların döviz kurunu 1132 Irak dinarı olarak belirlemişti.

Böylece açıklanan yeni kararla birlikte doların halka satış fiyatı 1132 dinardan 1520 dinara yükseltilmiş oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#IRAK #DOLAR

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