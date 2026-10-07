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Wall Street'te rekor günü! S&P 500 ve Nasdaq tarihi yükselişle kapandı

Teknoloji hisselerindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artışın duraksaması ABD borsalarına destek verdi. S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 yükselerek günü rekor seviyelerden tamamladı.

Wall Street’te rekor günü! S&P 500 ve Nasdaq tarihi yükselişle kapandı
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Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 09:12

New York borsası, teknoloji hisselerindeki yükseliş ve tahvil faizlerinde son dönemdeki artışın duraksamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapanırken, yatırımcıların odağında petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası yer aldı.

S&P 500 VE NASDAQ REKOR TAZELEDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,49 artışla 51.521,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.818,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 yükselişle 27.599,79 puana çıktı.

Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden günü tamamladı.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ DURDU

Yatırımcıların takip ettiği başlıklardan biri petrol fiyatları olurken, tahvil faizlerindeki hareket de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerinden petrolü piyasaya sürmesiyle arz endişelerinin hafiflemesinin ardından geriledi. Buna karşın fiyatlar gün içinde 100 dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.

Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle son haftalarda yükselen tahvil faizleri ise hafif geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,28, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,65 seviyesinde işlem gördü. Her iki tahvilin faizi de haftanın başında 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

ÇİP HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de New York borsasındaki pozitif görünümü destekledi. Özellikle çip üreticilerinin hisselerinde güçlü kazanımlar görüldü.

AMD hisseleri yüzde 2,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Marvell Technology yüzde 5,8 değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun, yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması, çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, Fed'in bu ay faiz artırmayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklenti yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar, çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarında para politikasının geleceğine ilişkin yeni ipuçları arayacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların gündeminde yer aldı. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun düşürülmesi için Fed'in daha fazla adım atması gerektiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise tarifeler, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yapay zeka gibi enflasyonu tetikleyen şokların geçici nitelikte olması halinde daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini belirtti.

ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI 17 AYIN ZİRVESİNDE

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi.

Böylece dış ticaret açığı 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NASDAQ ENDEKSİ #WALL STREET

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