Dün satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,65 azalışla 13.804,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,80 yükselişle 13.915,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 13.925,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sert dalgalanmalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve küresel ticarete ilişkin endişelerin tekrar artmasıyla karışık seyrediyor.

Yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak. Ayrıca Bakan Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini, ABD'de ise piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.