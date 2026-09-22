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Borsa yeni güne nasıl başladı? İşte BİST100'de ilk rakamlar ve takip edilecek seviyeler

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerle son 4 yılın en büyük düşüşünü yaşayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hareketlilik sürüyor. BİST100 endeksi yeni güne 13.236,57 puandan başladı.

Borsa yeni güne nasıl başladı? İşte BİST100’de ilk rakamlar ve takip edilecek seviyeler
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 10:08

Son Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2026 10:17

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 düşüşle 13.236,57 puandan başladı. Endeks, önceki gün yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan kapanmıştı.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,12 puan ve yüzde 0,76 değer kaybederek 13.236,57 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,41 geriledi.

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 9,22 kayıpla finansal kiralama ve faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişlerin yanı sıra ABD ile İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlik etkili oluyor.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının karşılık bulabileceğine yönelik beklentiler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi küresel piyasaları destekliyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi de bu ürünlere yönelik talebin süreceğine ilişkin beklentileri artırdı. Bu gelişme, söz konusu şirketlerin hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin umutları artırdı.

YURT İÇİNDE TÜKETİCİ GÜVENİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin izleneceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

#BORSA İSTANBUL

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