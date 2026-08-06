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Borsa İstanbul yükselişte! BIST 100'de gözler 14 bin puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,67 yükselişle 13.795,08 puandan tamamladı. Avrupa borsalarındaki pozitif hava ve küresel risk iştahındaki toparlanma endeksi desteklerken, analistler 14 bin puan seviyesini kritik direnç olarak gösteriyor.

Borsa İstanbul yükselişte! BIST 100’de gözler 14 bin puanda
AA

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2026 13:33

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir günün ilk yarısında da devam etti. Küresel piyasalarda ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının risk iştahını artırmasıyla BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel yükseldi.

BIST 100 YÜZDE 0,67 YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,95 puan artarak 13.795,08 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazanırken, Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 87,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YÜKSELEN FİNANSAL KİRALAMA OLDU

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 6,65 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü sergiledi.

Buna karşılık en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 2,27 düşüşle bilişim oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 1,14 geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı Asya borsalarını olumsuz etkilerken, Avrupa tarafında güçlü şirket bilançoları ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimserlik risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul da bu olumlu havaya eşlik ederek pozitif görünümünü korudu.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

#BORSA İSTANBUL #BIST 100

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