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Borsa İstanbul yatırımcıları dikkat: BİST50'de yeni up-tick rule kuralı duyuruldu

Borsa İstanbul, SPK kararı doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda bugünden itibaren yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Uygulama, yeni bir duyuru yapılana kadar geçerli olacak.

Borsa İstanbul yatırımcıları dikkat: BİST50’de yeni up-tick rule kuralı duyuruldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2026 11:03

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararı doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda 22 Eylül 2026 tarihinden itibaren yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

AÇIĞA SATIŞTA YENİ KURAL

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan duyurusunda, SPK'nin kararı doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Duyuruda, söz konusu paylarda 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AÇIĞA SATIŞ HANGİ FİYATTAN YAPILABİLECEK?

Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, açığa satış işleminin, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde ise açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.

AYNI GÜN KAPATILAN SATIŞLARA DA DİKKAT

Borsa İstanbul, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde gerçekleştirilen alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğunu hatırlattı.

Duyuruda, yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenerek iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Borsa İstanbul'un duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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