Borsa güne nasıl başladı? BIST 100’de kritik seviyeler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puandan başladı. Endeks dün yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan kapanmıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 0,25 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen sektör endeksi yüzde 3,36 ile bilişim oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ VERİLERDE

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserliği sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan destek konumunda bulunuyor.