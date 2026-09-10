BIST 30 yükselişle başladı! Gözler faiz kararlarında

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 17.940,00 puana yükseldi.

KONTRAT DÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 artışla 17.920,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise yatay seyrederek 17.916,00 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılışta ise ekim vadeli endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 yükselerek 17.940,00 puan seviyesine çıktı.

GÖZLER TCMB VE ECB FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak faiz kararları bulunuyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı takip edilecek. ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi de piyasaların gündeminde yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün piyasalarda TCMB ve ECB'nin faiz kararlarının yanı sıra ABD ÜFE verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratta 18.000 ve 18.100 puan direnç, 17.800 ve 17.700 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.