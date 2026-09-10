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BIST 30 yükselişle başladı! Gözler faiz kararlarında

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,11 yükselişle 17.940 puandan başladı. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak TCMB ve ECB faiz kararları ile ABD ÜFE verisine çevrildi.

BIST 30 yükselişle başladı! Gözler faiz kararlarında
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 10:00

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 17.940,00 puana yükseldi.

KONTRAT DÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 artışla 17.920,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise yatay seyrederek 17.916,00 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılışta ise ekim vadeli endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 yükselerek 17.940,00 puan seviyesine çıktı.

GÖZLER TCMB VE ECB FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak faiz kararları bulunuyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı takip edilecek. ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi de piyasaların gündeminde yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün piyasalarda TCMB ve ECB'nin faiz kararlarının yanı sıra ABD ÜFE verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratta 18.000 ve 18.100 puan direnç, 17.800 ve 17.700 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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