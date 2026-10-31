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Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu

Yatırım araçlarında haftanın kazananları ve kaybedenleri belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,22 düşüşle tamamlarken, gram altın ve cumhuriyet altını da değer kaybetti. Dolar yüzde 0,48 yükselerek 49,9460 TL'ye çıktı. Haftanın en çok kazandıran hissesi ise Doğuş Otomotiv oldu.

Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2026 11:13

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybederken, dolar değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22 azalışla 10.759,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.759,56 puanı, en yüksek 11.294,83 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 1,55 artışla 36.015,98 puana çıkarken, hizmetler endeksi yüzde 4,05 gerileyerek 9.208,17 puana, mali endeks ise yüzde 4,20 azalışla 12.390,56 puana, sanayi endeksi yüzde 4,27 azalışla 12.982,61 puana indi.

DOĞUŞ OTOMOTİV EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,24 ile Doğuş Otomotiv oldu. Onu yüzde 11,43 ile Astor Enerji ve yüzde 11,35 ile Kıraç Galvaniz izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 21,35 ile Pasifik Holding olurken onu yüzde 21,10'luk gerilemeyle Türkiye Sigorta ve yüzde 16,91'lik düşüşle Zorlu Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 582 milyar 320 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 661 milyar 856 milyon lirayla Tüpraş ve 525 milyar 840 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

ALTIN GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 1,18 azalışla 6 bin 295 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışına oranla yüzde 1,71 gerileyerek 10 bin 340 liraya düştü.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,48 artarak 49,9460 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,10 azalışla 55,7220 liraya geriledi.

Geçen hafta 66,5890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 artışla 66,8820 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise yüzde 0,39 değer kazanarak 60,6120 liradan alıcı buldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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