Altın haftaya düşüşle başladı: Piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlandı. Gram altın, cuma gününü önceki kapanışına göre yüzde 1,5 yükselişle 6 bin 644 liradan tamamlamasının ardından yeni güne satıcılı başladı.

Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 634 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 320 liradan satıldı.

ONS ALTIN 4 BİN 182 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da geriledi. Ons altın, yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 182 dolar seviyesinde işlem gördü.

DOLAR ENDEKSİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI BASKILIYOR

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasının ardından petrol fiyatlarında düşüş görülmesine rağmen Orta Doğu'daki çatışmalar piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oldu.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunması da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasaların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. Söz konusu verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ENFLASYONU VE FED BEKLENTİLERİ İZLENECEK

Artan enerji maliyetleri nedeniyle ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek daha yumuşak tonda açıklamalar yapabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor.