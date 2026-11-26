Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki personel talebinin bir göstergesi olan BA İş Endeksi (BA‑X) kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış BA-X, kasımda geçen aya kıyasla değişmeyerek 102 puanda sabit kaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puanlık artış gösterdi.

BİLİŞİM VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE KESKİN DÜŞÜŞ

Kasımda kamu sektörü, imalat sanayisi, finans ve sigortacılık ile inşaat sektörlerinden gelen açık iş pozisyonu bildirimleri, geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın, açık iş ilanlarında en keskin düşüş bilişim ve iletişim sektöründe yaşanırken, bu sektörü hemşirelik ve sosyal hizmetler, konaklama ve ağırlama ile perakende sektörleri izledi.

Bildirilen tüm açık iş pozisyonlarının yüzde 21'ini ise geçici istihdam bürolarının ilanları oluşturdu.

Bu arada, iş endeksi, BA'ya kayıtlı açık iş başvurularına dayanıyor.

Öte yandan, Almanya Federal İş Ajansı, kasım ayına ilişkin resmi iş gücü piyasası verilerini yarın kamuoyuyla paylaşacak.