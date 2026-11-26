ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüş yaşandı. Yapay zeka sektöründeki yüksek yatırım harcamalarının karşılığını verip vermeyeceğine ilişkin endişeler, ABD'nin yeni gümrük tarifesi adımları ve enflasyon verilerinin Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi Wall Street'te satış baskısını artırdı.

25 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde Dow Jones Sanayi Endeksi 995,52 puan ve yüzde 1,99 düşüşle 49.023,18 puana geriledi. S&P 500 endeksi 205,89 puan kayıpla yüzde 2,86 düşerek 6.995,20 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 985,93 puan ve yüzde 4,15 düşüşle 22.747,61 puana indi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

ABD borsalarındaki düşüşte teknoloji şirketleri başı çekti. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri, özellikle büyük teknoloji ve çip üreticilerinin hisselerinde sert kayıplara neden oldu.

Nvidia hisseleri yüzde 8,6 gerilerken Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 5,8 değer kaybetti. Diğer büyük teknoloji şirketlerinde de düşüş görüldü.

Nvidia: Yüzde 8,6 düşüş

Alphabet: Yüzde 5 düşüş

Amazon: Yüzde 4,9 düşüş

Microsoft: Yüzde 3,2 düşüş

Apple: Yüzde 1,4 düşüş

YAPAY ZEKA YATIRIMLARIYLA İLGİLİ ENDİŞELER ARTTI

Yapay zeka sektöründe gerçekleştirilen yüksek tutarlı yatırımların beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin endişeler, teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Özellikle veri merkezlerine yönelik yatırımların önümüzdeki 12 ayda yavaşlayabileceği beklentisi, sektördeki satışları hızlandıran gelişmeler arasında yer aldı.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın görevine dönüşü haftanın başında hisselerde geçici bir toparlanma sağlamıştı. Ancak sektöre ilişkin daha geniş kapsamlı endişeler ortadan kalkmadı.

Nasdaq 100 endeksi, gün içinde rekor kapanış seviyesinden yüzde 20 gerileyerek ayı piyasası eşiğine yaklaştı.

ABD'NİN 14 TİCARET ORTAĞINA TARİFE ÖNERİSİ BASKIYI ARTIRDI

Borsalardaki satışları hızlandıran bir diğer gelişme ABD yönetiminin 14 önemli ticaret ortağına yönelik yeni gümrük tarifesi önerisi oldu.

Özellikle Çin'e yönelik yüzde 20'lik kapasite fazlası tarifesinin mevcut vergilere ek olarak uygulanmasının gündeme gelmesi, küresel ticaret gerilimine ilişkin endişeleri artırdı.

Yeni tarifelerin şirketlerin maliyetlerini yükseltebileceği ve uluslararası ticareti olumsuz etkileyebileceği değerlendirmeleri, yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

ABD ENFLASYONU FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri de borsalardaki satış baskısını artırdı.

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 yükseldi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu ise yıllık yüzde 3,3 ile yüzde 3,2 seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyümesi de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ortaya koydu.

Enflasyonun yüksek, ekonomik büyümenin ise güçlü seyretmesi, Fed'in faiz artırabileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Yatırımcıların yıl sonuna kadar Fed'den en az 25 baz puanlık faiz artırımı beklediği aktarıldı.

NASDAQ VE S&P 500'DE KASIM KAYIPLARI DERİNLEŞTİ

Teknoloji hisselerindeki satışlar ve ticaret gerilimleri, ABD borsalarında kasım ayındaki kayıpları da artırdı.

Nasdaq ve S&P 500 endeksleri, yaşanan düşüşlerin ardından 2008'den bu yana en kötü kasım ayı performanslarından birine doğru ilerliyor.

Yapay zeka yatırımlarının geleceği, ABD'nin ticaret politikaları ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler, yatırımcıların önümüzdeki dönemde takip edeceği temel başlıklar arasında bulunuyor.