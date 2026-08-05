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Küresel piyasaların beklediği sinyal geldi! BOJ yeni faiz artışına hazırlanıyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) haziran ayı toplantı tutanakları, politika yapıcıların artan enflasyon riskleri nedeniyle yeni faiz artışlarını gündeme aldığını ortaya koydu. Bazı üyeler, şirketlerin yaygın fiyat artışlarına hazırlanmasının yılın ikinci yarısında enflasyonu daha da hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Küresel piyasaların beklediği sinyal geldi! BOJ yeni faiz artışına hazırlanıyor

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 10:59

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) haziran ayı para politikası toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika yapıcıların enflasyondaki yukarı yönlü risklerden giderek daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, fiyat baskılarının beklenenden güçlü seyretmesi halinde yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceği mesajı verildi.

ENFLASYON RİSKİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

Haziran toplantısında politika faizini son 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1'e yükselten BOJ üyeleri, artan enflasyon risklerinin para politikasında ilave sıkılaşmayı gerekli kılabileceğini değerlendirdi.

Toplantı tutanaklarına göre bazı kurul üyeleri, şirketlerin geniş bir ürün grubunda fiyat artışı planlaması nedeniyle tüketici enflasyonunun mevcut mali yılın ikinci yarısında belirgin şekilde hızlanabileceğini ifade etti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENFLASYONU BESLİYOR

Kurul üyelerinden biri, Orta Doğu'daki çatışmalar sona erse ve ham petrol fiyatları gerilese bile alternatif tedarik yolları nedeniyle artan nakliye ve depolama maliyetlerinin enflasyonist baskıyı sürdüreceğini belirtti.

BOJ, haziran ayında zayıf yen, sıkı iş gücü piyasası ve Orta Doğu'daki çatışmaların artırdığı enerji maliyetlerinin fiyat baskılarını güçlendirmesi üzerine politika faizini yüzde 1'e çıkarmıştı.

BAZI ÜYELER DAHA HIZLI FAİZ ARTIŞI İSTEDİ

Tutanaklar, iki kurul üyesinin politika faizinin ekonomide nötr kabul edilen seviyeye daha hızlı ulaştırılması amacıyla faiz artırımlarının hızlandırılması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

Kurul üyelerinin büyük bölümü ise yüksek petrol fiyatlarının üretici maliyetlerinden tüketici fiyatlarına hızla yansıdığına dikkat çekerek, şirketlerin fiyat artırma konusunda daha istekli hale geldiğini ve enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

GÖZLER EYLÜL AYINDAKİ TOPLANTIDA

BOJ, temmuz ayında politika faizini sabit bırakırken gelecek toplantılarda yukarı yönlü fiyat risklerine odaklanacağını açıklamıştı.

Haziran toplantı tutanaklarında yer alan değerlendirmeler, Japonya Merkez Bankası'nın eylül ayında yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#JAPONYA MERKEZ BANKASI #BOJ

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