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Kredi kartlarına alternatif sistem devrede! Visa ve Mastercard'a rakip çıktı

Kredi kartları için tarihi dönüşüm yaşanıyor.. Visa ve Mastercard gibi aracı ödeme sistemlerini devre dışı bırakabilecek yeni bir ödeme sistemini kullanıma aldı.

Kredi kartlarına alternatif sistem devrede! Visa ve Mastercard’a rakip çıktı
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Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2026 14:54

Avrupa'da dijital ödemelerde yeni bir dönem başladı. İspanya'da yaklaşık 40 bankanın ortak girişimi olan Bizum platformu, banka hesabından mağazaya doğrudan ödeme yapılmasını sağlayan Bizum Pay sistemini devreye aldı. Yeni sistem sayesinde ödemeler Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart ağları kullanılmadan gerçekleştirilebilecek.

KART AĞLARI DEVRE DIŞI KALIYOR

Bizum Pay ile kullanıcılar, banka hesaplarından mağazalardaki POS cihazlarına doğrudan temassız ödeme yapabilecek.

Ödemeler, herhangi bir aracı ödeme kuruluşuna ihtiyaç duyulmadan doğrudan müşterinin banka hesabından iş yerinin hesabına aktarılacak.

Sistem ilk etapta Android telefonlarda banka uygulamaları veya Bizum Pay dijital cüzdanı üzerinden NFC teknolojisiyle kullanılabilecek. Apple'ın iPhone'lardaki NFC erişimini üçüncü taraf uygulamalara açmasının ardından sistemin iOS cihazlarda da kullanılması bekleniyor.

AVRUPA'NIN HEDEFİ STRATEJİK BAĞIMSIZLIK

Yeni sistem yalnızca teknolojik bir yenilik olarak görülmüyor.

Avrupa'da son dönemde Visa ve Mastercard'ın kartlı ödemelerdeki hakimiyetini azaltmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Avrupa Birliği, ödeme altyapısında ABD merkezli şirketlere olan bağımlılığı azaltarak kendi finansal altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Doğrudan banka hesabından banka hesabına çalışan sistem sayesinde hem işlem maliyetlerinin düşmesi hem de ödeme verilerinin Avrupa'da kalması amaçlanıyor.

30 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR

Bugüne kadar ağırlıklı olarak kişiler arasında anlık para transferlerinde kullanılan Bizum, İspanya'nın en yaygın dijital ödeme platformlarından biri haline geldi.

Platformun 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık aynı sistemi fiziksel mağazalarda da kullanabilecek.

"KARTLI ÖDEMELERE GERÇEK BİR ALTERNATİF"

Bizum'u destekleyen bankalardan BBVA, yeni sistemin uluslararası kart ağlarına gerçek bir alternatif haline geldiğini belirtti.

Bankaya göre kullanıcılar mevcut banka uygulamaları üzerinden güvenli, hızlı ve ek uygulama açmadan ödeme yapabiliyor.

BBVA, bu modelin yalnızca İspanya ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasının beklendiğini açıkladı.

AVRUPA GENELİNE YAYILMASI BEKLENİYOR

Bizum modeli, Avrupa'nın ortak ödeme altyapısı oluşturma hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'da geliştirilen Wero sistemi ile Avrupa Merkez Bankası'nın yürüttüğü dijital avro projesi de aynı stratejinin parçaları arasında yer alıyor.

Uzun vadede kullanıcıların kendi ülkelerindeki banka uygulamalarıyla Avrupa'nın farklı ülkelerinde de doğrudan ödeme yapabilmesi hedefleniyor.

VİSA VE MASTERCARD PAZARIN HAKİMİ

Küresel ödeme sistemlerinde lider konumunu Visa koruyor.

Geçen yıl Visa ağı üzerinden 257,5 milyar işlem gerçekleştirilirken, işlem hacmi 14,2 trilyon dolara ulaştı.

Mastercard'da ise işlem adedi 160 milyar, toplam işlem hacmi ise 9,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre Avrupa'nın geliştirdiği yeni ödeme sistemleri kısa vadede Visa ve Mastercard'ın yerini almayacak. Ancak alternatif ödeme altyapılarının yaygınlaşmasıyla rekabetin artması ve işlem maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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