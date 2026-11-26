ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı kasım ayı Bej Kitap raporunu yayımladı. Rapora göre, Fed'in 12 bölgesel şubesinden 8'i ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı büyüme bildirirken, 4 bölgede ekonomik aktivitede değişim yaşanmadı.

Raporda, tüketici harcamalarının büyük ölçüde yatay seyrettiği, istihdamın hafif arttığı ve fiyatların ılımlı yükselişini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca işletmelerin maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği vurgulandı.

TÜKETİCİ HARCAMALARI ZAYIF SEYRİNİ KORUYOR

Fed'in raporunda, tüketici harcamalarında çok az değişiklik yaşandığı belirtildi. Hane halklarının fiyatlara duyarlılığını koruduğu ve zorunlu olmayan harcamalarda daha seçici davrandığı ifade edildi.

Turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü seyrettiği belirtilirken, eğlence ve konaklama sektörlerindeki harcamaların karmaşık bir görünüm sergilediği aktarıldı. Yüksek akaryakıt fiyatları ve faiz oranlarının ise otomobil satışlarındaki ivmeyi zayıflattığı kaydedildi.

Konut sektöründe karşılanabilirlik sorunlarının talebi baskıladığı, ticari gayrimenkul piyasasında ise karmaşık bir görünümün sürdüğü belirtildi. Yüksek borçlanma ve inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat faaliyetlerinin gerilediği bildirildi.

İMALAT VE TAŞIMACILIKTA ILIMLI BÜYÜME

Raporda, bazı sanayi kollarındaki güçlü talebin tüketiciye yönelik ve konutla bağlantılı ürünlerdeki zayıflığı telafi etmesiyle imalat sanayisinde genel olarak ılımlı büyüme kaydedildiği ifade edildi.

Taşımacılık faaliyetlerinin de düzensiz talep, kapasite ve altyapı kısıtlamaları ile artan maliyet baskılarına rağmen ılımlı büyüdüğü belirtildi.

Hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle limanlardaki yük hacminin hafif gerilediği, veri merkezleriyle bağlantılı ithalatın ise arttığı aktarıldı.

Enerji sektöründeki faaliyetlerin ılımlı büyüdüğü ancak jeopolitik, politika ve maliyet belirsizliklerinin yatırımları sınırlamaya devam ettiği kaydedildi.

İSTİHDAM HAFİF ARTTI, ŞİRKETLER TEMKİNLİ

Fed'in Bej Kitap raporuna göre, istihdam seviyeleri genel olarak hafif yükseldi. Birçok şirketin çalışan sayısını sabit tuttuğu ve yeni işe alımların ağırlıklı olarak işten ayrılan personelin yerine yapıldığı belirtildi.

Çeşitli sektörlerdeki temsilciler, iş gücü talebinin istikrarlı seyrettiğini veya arttığını bildirdi. Ancak belirsizlikler ve tüketici harcamalarındaki zayıflık nedeniyle şirketlerin işe alım konusunda temkinli davrandığı ifade edildi.

Ücretler ve yan hakların ise önceki raporlama dönemindeki sınırlı artışların üzerine çıkarak ılımlı yükseldiği kaydedildi. Özellikle doldurulması zor pozisyonlarda ücret artışı baskısının yoğunlaştığı belirtildi.

GİRDİ MALİYETLERİ SATIŞ FİYATLARINDAN DAHA HIZLI ARTTI

Raporda fiyatların önceki dönemde olduğu gibi genel olarak ılımlı artış gösterdiği bildirildi.

Enerji, taşımacılık, sağlık hizmetleri, sigorta ve tarifelerden kaynaklanan maliyet baskılarının devam ettiği belirtildi. Ham madde, metal, navlun ve özel nitelikli ithal ürünlerin de işletmelerin giderlerini artırdığı ifade edildi.

Fed'in raporunda dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri, girdi maliyetlerindeki artışın satış fiyatlarındaki artışı aşması oldu.

Rekabet baskısı ve tüketicilerin fiyatlara duyarlılığı nedeniyle şirketlerin artan maliyetleri tamamen satış fiyatlarına yansıtamadığı belirtildi.

Sektör temsilcilerinin hem giderlerin hem de satış fiyatlarının gelecek aylarda yükselmeye devam etmesini beklediği aktarıldı.

FED BÖLGELERİN ÇOĞUNDA BÜYÜMENİN SÜRMESİNİ BEKLİYOR

Bej Kitap raporunda, bölgelerin çoğunluğunun ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı düzeyde büyüme beklediği bildirildi.

Bankacılık koşullarının genel olarak çok az değiştiği, kredi talebinin zayıf seyrini koruduğu ve finans dışı hizmet faaliyetlerinin hafif arttığı kaydedildi.

Ayrıca konut ve diğer temel ihtiyaçların yüksek maliyetlerinin hane halkı bütçelerini zorladığına dikkat çekildi. Bu durumun sosyal hizmetlere yönelik talebi artırdığı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kapasitesini zorladığı belirtildi.

Fed'in kasım ayı raporu, ABD ekonomisinde büyümenin sürdüğünü ancak yüksek maliyetler, zayıf tüketici harcamaları ve devam eden fiyat baskılarının ekonomik görünüm üzerindeki etkisini koruduğunu ortaya koydu.