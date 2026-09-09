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IMF'den dünya ekonomisi için kritik uyarı: Riskler hala aşağı yönlü

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını belirtti. Georgieva, yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin ise ekonomiler üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

IMF’den dünya ekonomisi için kritik uyarı: Riskler hala aşağı yönlü

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2026 15:43

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yüksek borç, yapışkan enflasyon ve ticari gerilimlere rağmen enerji şokuna karşı direnç gösterdiğini söyledi. G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Georgieva, Orta Doğu kaynaklı enerji şoku ile yapay zeka yatırımlarının sağladığı büyüme desteği arasında çetin bir rekabet yaşandığını ifade etti.

KÜRESEL EKONOMİDE ENERJİ ŞOKU VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Georgieva, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yaşanan tedarik kesintilerine rağmen küresel büyümenin dirençli kaldığını belirtti.

Bu direncin arkasında petrol ve doğal gaz rezervlerinin kullanıma sunulması, Körfez dışı enerji üretiminin artırılması, yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesi ve bazı bölgelerde geçici olarak kömür kullanımına dönülmesi gibi gelişmelerin bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan özellikle ABD'de hız kazanan yapay zeka yatırımlarının küresel ekonomiye önemli destek sağladığını belirten Georgieva, veri merkezi inşaatları ve donanım tedarikine yayılan yatırımların kurumsal kârlılıkları ve tüketici harcamalarını desteklediğini söyledi.

RİSKLER HALA AŞAĞI YÖNLÜ

Georgieva, küresel ekonomiye ilişkin risklerin nisan ayına kıyasla daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu ancak mali baskıların etkisiyle risklerin halen aşağı yönlü ağırlığını koruduğunu belirtti.

Yükselen devlet tahvili getirileri ve enflasyondaki düşüşün duraksamasının merkez bankalarını sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmeye zorlayabileceğini dile getiren Georgieva, yüksek kamu borçları ve faiz baskısının özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki mali yükü artırmaya devam edeceğine işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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