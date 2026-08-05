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Bankaların en büyük tehdidi kredi kayıpları! ECB'den kritik uyarı geldi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 110 euro bölgesi bankasında gerçekleştirdiği jeopolitik risk stres testinde, savaşlar, yaptırımlar, siber saldırılar ve enerji krizlerinin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri analiz edildi. Raporda, en büyük riskin kredi kayıpları olduğu belirtilirken, bazı bankaların kriz planlarının ise yeterince gerçekçi olmadığı vurgulandı.

Bankaların en büyük tehdidi kredi kayıpları! ECB’den kritik uyarı geldi

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 10:07

Avrupa Merkez Bankası (ECB), doğrudan denetimi altında bulunan 110 euro bölgesi bankasını kapsayan 2026 Jeopolitik Risk Ters Stres Testi'nin sonuçlarını yayımladı. Çalışmada bankalardan sermaye yapılarını ciddi şekilde zorlayabilecek jeopolitik kriz senaryoları hazırlamaları istenirken, risk yönetimi ve kriz planlamasında önemli eksiklikler tespit edildi.

SAVAŞ, YAPTIRIM VE SİBER SALDIRILAR MASAYA YATIRILDI

ECB'nin 2026-2028 denetim öncelikleri kapsamında gerçekleştirilen stres testinde bankalar, askeri çatışmalar, ticaret savaşları, enerji arzındaki kesintiler, tedarik zinciri sorunları, ekonomik yaptırımlar ve siber saldırılar gibi çok sayıda jeopolitik riski değerlendirdi.

Rapora göre bankalar kendi risk profillerine uygun ve ekonomik açıdan anlamlı senaryolar oluşturmayı başardı. Ancak ECB, risk analizlerinin ayrıntı seviyesi, sermaye ve likidite üzerindeki etkilerin modellenmesi ile kriz dönemlerinde uygulanacak önlemlerin gerçekçiliği konusunda önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK RİSK KREDİ KAYIPLARI

ECB, jeopolitik krizlerin bankaların sermayesini en fazla kredi riski üzerinden etkileyeceğini belirtti.

Özellikle imalat, enerji ve ulaştırma sektörlerine kullandırılan kredilerde oluşabilecek değer kayıplarının en önemli risk kalemi olduğuna dikkat çekilen raporda, işlem hacmi yüksek bankalarda komisyon ve işlem gelirlerinde yaşanabilecek düşüşlerin de sermaye üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

LİKİDİTE GÜÇLÜ KALDI, MODELLER YETERSİZ BULUNDU

Stres testinde bankaların likidite göstergelerinin genel olarak yasal sınırların üzerinde kaldığı belirtildi.

Bununla birlikte ECB, bazı bankaların ciddi sermaye kaybı senaryolarına rağmen likidite tarafında sınırlı etki öngörmesini eleştirerek, bu alandaki modellemelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SİBER GÜVENLİK VE OPERASYONEL DAYANIKLILIK ÇAĞRISI

Raporda finansal olmayan riskler arasında siber saldırılar ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanabilecek kesintiler öne çıktı.

ECB, bankalara operasyonel dayanıklılık ve siber güvenlik risklerini stres testi süreçlerine daha kapsamlı şekilde entegre etmeleri çağrısında bulundu.

ECB: BAZI KRİZ PLANLARI GERÇEKÇİ DEĞİL

Bankalardan olası kriz durumlarında uygulayacakları önlemleri de açıklamaları istendi.

Sermaye artırımı, varlık satışı, maliyet azaltımı ve temettü politikalarında değişiklik gibi adımlar genel olarak uygun bulunurken, ECB bazı bankaların kriz ortamında varlık satışı veya sermaye artırımı gibi planlarını fazla iyimser varsayımlarla hazırladığını tespit etti.

ECB, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilgili bankalarla denetim sürecindeki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

#AVRUPA MERKEZ BANKASI #ECB

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