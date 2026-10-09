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Almanya'da inşaat maliyetlerinde 3 yılın en yüksek artışı!

Almanya'da konut inşaatı maliyeti, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,5 ile son 3 yılın en yüksek artışını kaydetti.

Almanya’da inşaat maliyetlerinde 3 yılın en yüksek artışı!
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 11:37

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ağustos ayına ilişkin konut binaları inşaat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut binalarının yapım maliyeti ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 yükseldi. Bu oranla inşaat maliyetinde son 3 yılın en yüksek artışı gerçekleşmiş oldu. Almanya'da inşaat maliyetleri en son 2023'ün yaz döneminde yüzde 6,3 artmıştı.

Yıllık maliyet artış hızı mayısta yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken, fiyatlar mayıs-ağustos dönemini kapsayan 3 ayda yüzde 1 arttı.

Tüm verilerin katma değer vergisi dahil şantiye içi hizmetleri kapsadığı belirtildi.

YÜKSEK MALİYETLER KONUT ARZI KRİZİNİN ANA NEDENİ

Almanya'da özellikle büyük metropollerde ihtiyaç duyulandan çok daha az konut inşa ediliyor. Sektör temsilcileri, son yıllarda istikrarlı şekilde artan inşaat maliyetlerini piyasanın önündeki en büyük engel olarak gösteriyor. Yükselen konut kredisi faiz oranları da yatırımların durma noktasına gelmesine neden oluyor.

KABA İNŞAAT MALİYETLERİNDE KESKİN YÜKSELİŞ

Yeni konut binaları inşaat fiyat endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan kaba inşaat maliyetleri, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde beton işleri yüzde 4,3, duvar işleri yüzde 4,2, hafriyat işleri ise yüzde 6,1 daha pahalı hale geldi. En yüksek artışlar ise yüzde 7,6 ile çatı kaplama ve yüzde 7,2 ile marangozluk ve ahşap yapı işlerinde görüldü.

İNCE İŞÇİLİK VE TESİSAT MALİYETLERİ DE ARTTI

Binaların iç mekan ve ince işçilik maliyetleri, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi. Bu grupta, ısı pompalarını da kapsayan ısıtma ve merkezi sıcak su sistemlerinin maliyeti yüzde 5,2, metal işleri maliyeti yüzde 5 artış gösterdi.

Maliyet artışları sadece konut sektörüyle sınırlı kalmadı. Ağustosta yıllık bazda yeni ofis binalarının inşaat maliyetleri yüzde 5,7, ticari binaların maliyetleri ise yüzde 5,5 arttı. Altyapı tarafında ise yol inşaatı maliyetleri yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DURUM KIRILGANLIĞINI KORUYOR"

Almanya İnşaat Sektörü Merkez Birliği Genel Müdürü Felix Pakleppa, yaptığı değerlendirmede, "Sipariş defterleri giderek daralıyor. Şirketler hala aylar önce verilen siparişler üzerinde çalışıyor olsa da inşaat sektöründeki durum kırılganlığını koruyor." ifadesini kullandı.

Sektörün yıl sonunda yeni bir darbe alma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Pakleppa, şunları kaydetti:

"2027 yılı için yeni inşaat bütçesinde kesintiler gündemde ve ocak ayından itibaren finansmanın nasıl şekilleneceğini kimse bilmiyor. 2027 yazına kadar bir finansman açığı oluşması ihtimali artık göz ardı edilemez. Bu belirsizlikle herhangi bir inşaat hamlesi gerçekleştirilemez. Federal hükümet için konut inşaatını sübvanse etmek, ekonomiyi canlandırmanın en maliyetli yolu. Ev sahipliğinin teşvik edilmesi, daralan kiralık mülk piyasalarındaki baskıyı hafifletir, iç ekonomiyi güçlendirir ve vatandaşların endişelerinin ciddiye alındığını gösterir."

Pakleppa, mevcut durumda inşaat planı yapan herkesin güvene ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yıl sonunda bir finansman açığı oluşmaması için yeni destek programı başlayana kadar geçici bir düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde son aylarda alınan olumlu sinyaller sadece anlık bir parlamadan ibaret kalacak ve konut inşaatları durgunluğunu sürdürecektir." uyarısında bulundu.

KONUT AÇIĞI 1,35 MİLYON DAİREYLE REKOR SEVİYEDE

Almanya Yapı Malzemeleri Perakendecileri Birliği adına Pestel Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "İnşaat Monitörü 2026" raporuna göre, Almanya'da konut açığı 1,35 milyon daireyle rekor seviyeye ulaştı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre ise Almanya genelinde bu yıl sadece 185 bin konutun tamamlanması bekleniyor. Bu sayı, son 15 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Ülkede geçen yıl 206 bin 600 konut tamamlanmıştı. Almanya'nın yıllık konut talebi ise en az 300 bin olarak hesaplanıyor.

BERLİN'DE YENİ DAİRELERİN METREKARE BAŞINA KİRASI EN AZ 25 AVRO

Gayrimenkul uzmanları, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut üretimindeki düşüş ve göçmen akınının konut açığını son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığını belirtiyor.

Kiraların en fazla arttığı yer olan başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110'dan fazla artarken, yeni dairelerde metrekare başına en az 25 avro kira isteniyor.

GELİRİN YARISI KONUT VE ISINMAYA GİDİYOR

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da, büyükşehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma harcamalarının ortalama olarak aylık gelirlerinin yüzde 50'sini aştığı, ülkede zengin ve fakir arasındaki uçurumun konut piyasasında daha da derinleştiği belirtiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ #İNŞAAT

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