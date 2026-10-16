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ABD’den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini kısıtlamak amacıyla 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı
DHA DHA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 08:11

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ekonomik Dışlama Operasyonu' kapsamında İran'ın uluslararası finans sistemine 'sızma' girişimlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığı kaydedilerek, Tahran yönetiminin ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla birden fazla ülkede faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı aktarıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD HAZİNE BAKANLIĞI #ABD #İRAN #YAPTIRIM

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