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AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yüksek enerji fiyatlarına karşı acil önlemler alınması, sanayinin rekabet gücünün artırılması ve bürokratik yüklerin azaltılması çağrısında bulundu.

AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 09:46

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin rekabetçilik ve gelecek dönem bütçesine ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, mevcut jeopolitik gelişmelerin küresel tedarik zincirleri, enerji güvenliği, enerji ve akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Yüksek enerji fiyatlarının vatandaşlar, özellikle de kırılgan kesimler, sanayi ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilen bildiride, mevcut durumun AB düzeyinde acil ve koordineli bir müdahale gerektirdiği vurgulandı.

Bildiride, üye ülkelerin kendilerine özgü koşullarını dikkate alan, AB Tek Pazarı'nı koruyan, hedefli ve geçici önlemler alınması istendi.

Bu kapsamda, AB Komisyonunun Metan Yönetmeliği kapsamındaki bazı yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik teklifinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

AB Komisyonunun yüksek enerji maliyetlerinden en fazla etkilenen sanayi sektörlerine yönelik geçici devlet yardımı çerçevesini uzatma niyetinin olumlu karşılandığına işaret edilen bildiride, AB'deki rafinerilerin kapasitesini ve verimliliğini artıracak kısa vadeli bir çerçeve geliştirilmesi ve enerji talebinin gönüllülük esasına dayalı olarak birleştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması gerektiği belirtildi.

Bildiride, AB Komisyonundan üye ülkeler arasındaki elektrik fiyatı farklılıklarını da dikkate alarak kısa vadede hızla yükselen enerji fiyatlarıyla mücadele için ilave önlemleri değerlendirmesi ve gerektiğinde yeni teklifler sunması istendi.

Enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların sınırlandırılması amacıyla Piyasa İstikrar Rezervi'ne ilişkin yasama sürecinin hızlandırılması çağrısının yer aldığı bildiride, AB Komisyonundan İkinci Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS2) tasarımı ve koruma mekanizmaları başta olmak üzere etkilerine ilişkin değerlendirmesini güncellemesi talebi yer aldı.

Enerji arzının istikrara kavuşturulması için uluslararası seviyede koordineli tedbirlerin önemine dikkat çekilen bildiride, ortak ülkeler arasında enerji ve enerji ürünleri ticaretinin kısıtlanmaması gerektiği de kaydedildi.

AB'nin dalgalı fosil yakıt piyasalarına bağımlılığını azaltmasının önemine işaret edilen bildiride, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına, elektrik şebekelerine ve enerji depolama sistemlerine yatırımların hızlandırılması gerektiği belirtildi.

SANAYİDE REKABET GÜCÜ VE BÜROKRASİNİN AZALTILMASI

Bildiride, AB'nin küresel ekonomik zorluklar karşısında rekabet gücünü artırması, Tek Pazar'daki engelleri kaldırması ve sanayide yenilenmeyi hızlandırması gerektiğine dikkat çekildi.

AB'nin "Tek Avrupa, Tek Pazar" gündeminin uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ancak belirlenen hedeflere ulaşılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, bu kapsamda, şirketler hukukuna ilişkin 28. rejim, Sanayi Hızlandırma Yasası, Avrupa elektrik şebekeleri paketi ile dijital, çevresel ve otomotiv alanlarındaki mevzuat sadeleştirme paketlerine yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanması istendi.

Bildiride, AB liderlerinin söz konusu düzenlemelere ilişkin müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması çağrısı yer aldı.

AB Komisyonundan yatırım planlama ve izin süreçlerini hızlandıracak, idari ve düzenleyici yükleri azaltacak yeni girişimler hazırlaması talep edildiği belirtilen bildiride, KOBİ'lerin raporlama yükümlülüklerini azaltacak bir teklif sunulması talebinde de bulunuldu.

Bildiride, yeni düzenlemelerin hazırlanması sırasında gereksiz bürokratik yükler oluşturulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Küresel makroekonomik dengesizliklere işaret edilen bildiride, AB Komisyonundan bu dengesizliklerle mücadele etmek için mevcut ticaret ve ekonomi politikası araçlarını etkin kullanması ve yeni araçlar geliştirmesi istendiği belirtildi.

AB'NİN YENİ BÜTÇESİNDE YIL SONUNA KADAR ANLAŞMA HEDEFİ

Bildiride, AB'nin 2028'de başlayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçevesi'ne (MFF) ilişkin müzakereler de değerlendirildi.

İrlanda'nın AB Dönem Başkanlığı tarafından sunulan güncellenmiş müzakere taslağının ele alındığı kaydedilen bildiride, dengeli bir uzlaşmaya varılması için gerekli temel unsurların görüşüldüğü aktarıldı.

AB Konseyi Başkanından yeni bütçe üzerinde zamanında anlaşmaya varılması amacıyla müzakereleri ilerletmesi istendi.

Bildiride, 2026 yılı sonundan önce anlaşmaya varılmasının, gerekli yasal düzenlemelerin 2027'de kabul edilmesine imkan sağlayacağı anımsatıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BRÜKSEL #AB #AVRUPA BİRLİĞİ #ENERJİ FİYATLARI

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