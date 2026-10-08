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200 avro zam istiyorlar! Akaryakıt devi çalışanları greve gitti

Fransa'nın en büyük işçi sendikalarından CGT'nin çağrısıyla TotalEnergies çalışanları bir günlük greve çıktı. Sendika, işe alımların artırılmasını ve her çalışan için 200 avro maaş artışı yapılmasını istiyor.

200 avro zam istiyorlar! Akaryakıt devi çalışanları greve gitti
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Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 12:52

Fransa'da petrol şirketi TotalEnergies çalışanları, CGT sendikasının çağrısıyla bir günlük greve gitti. Sendika, çalışan sayısının artırılması ve ücretlerin iyileştirilmesini talep ederken, grevin rafineri ve akaryakıt istasyonlarında hizmetlerde aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

CGT'DEN 200 AVROLUK ZAM TALEBİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük işçi sendikalarından CGT, işe alımların artırılması ve daha iyi bir ücret politikası uygulanması talebiyle TotalEnergies çalışanlarına bir günlük grev çağrısı yaptı.

Greve katılan çalışanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TotalEnergies yönetimiyle maaş politikası konusunda anlaşamayan CGT, her çalışan için 200 avroluk maaş artışı talep ediyor. Sendika ayrıca en düşük çalışan maaşının asgari ücretin 1,2 katı seviyesine çıkarılmasını istiyor.

AKARYAKIT TEDARİKİNDE AKSAMA ENDİŞESİ

Fransa'da Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt piyasasında tedarik sıkıntısı yaşanırken, TotalEnergies'in rafineri ve petrol istasyonlarındaki grev ve eylemlerin akaryakıt hizmetlerinde aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanma, Fransa'da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı.

Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sektörel yardımların da aralarında bulunduğu bazı önlemler almış ancak bu adımlar yeterli bulunmamıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AKARYAKIT #FRANSA

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