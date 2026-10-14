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VİOP'ta yeni gün yükselişle başladı! BIST 30'da kritik seviyeler

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni işlem gününe yüzde 0,05 yükselişle 15.426 puandan başladı.

VİOP’ta yeni gün yükselişle başladı! BIST 30’da kritik seviyeler
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Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 09:47

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yükselişle başladı. Kontrat, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 değer kazanarak 15.426,00 puana ulaştı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,17 yükselişle 15.418,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.431,00 puandan işlem gördü.

Kritik veri bugün açıklanıyor! Piyasalar ABD'ye kilitlendi

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD'de bankaların açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller etkili oluyor.

Yatırımcılar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklanırken, verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde uygulayacağı para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Karahan'dan fon açıklaması: TL tercihi güçlü kaldı

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON VE TÜRK LİRASI MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen temel enflasyonun yavaşladığına dikkat çekti. Sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Karahan, fon çıkışlarının yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını bildirdi.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontratta 15.600 ve 15.700 puan direnç, 15.300 ve 15.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

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