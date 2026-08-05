Borsada yeni gün hareketli başladı! Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kritik veride

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 19,80 puan artarak 13.707,73 puana yükselirken, yatırımcıların odağında hem küresel gelişmeler hem de ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler yer aldı.

BIST 100 GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı.

Bugünkü açılışta endeks yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

EN ÇOK KAZANDIRAN KİMYA PETROL PLASTİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 1,83 yükselişle kimya, petrol ve plastik sektörü sergiledi.

En fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 1,17 düşüşle ulaştırma oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimser beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile dünya genelinde yayımlanacak PMI verileri bulunuyor.

ANALİSTLERDEN BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise PMI verileri ve ABD ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan destek, 13.800 ve 13.900 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.