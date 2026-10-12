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BIST 100 haftaya kaç puandan başladı? İşte borsada yükselen ve düşen sektörler

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,09 artışla 12.277,24 puandan başladı. Açılışta taş toprak sektörü yükselişte öne çıkarken finansal kiralama faktoring endeksi yüzde 5,61 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

BIST 100 haftaya kaç puandan başladı? İşte borsada yükselen ve düşen sektörler
AA AA

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2026 10:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 yükselişle 12.277,24 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 11,25 puan değer kazandı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 artışla 12.265,98 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,27 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile taş toprak sektöründe görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5,61 ile finansal kiralama faktoring endeksinde kaydedildi.

PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER İZLENİYOR

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasının oluşturduğu iyimserliğe rağmen Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik görünümün de takip edilmesi bekleniyor.

BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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