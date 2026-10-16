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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 11:52

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla risk iştahı arttı. Petrol fiyatlarındaki gerileme de Avrupa piyasalarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 11.05 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 642 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.832 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 25.574 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 49.747 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7.939 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.305 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA #İNGİLTERE MERKEZ BANKASI #AVRO BÖLGESİ #ABD #AVRUPA BORSALARI

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