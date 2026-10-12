Ateşkes haberleri Kospi’yi rahatlatmadı: Asya borsalarında satış dalgası

Asya borsaları, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlandığına yönelik haberlere karşın belirsizliklerin devam etmesi ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç düşüş kaydetti.

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe rağmen Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

GÜNEY KORE BORSASINDA YÜZDE 3,65 KAYIP

Bölge piyasalarında satış baskısı özellikle Güney Kore'de belirginleşti. Kospi endeksi günü yüzde 3,65 düşüşle 6.384 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.801 puana indi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.271 puana çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 71.920 puan seviyesinde bulunuyor. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı.

PİYASALARDA BİLANÇO SEZONU VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Analistler, bu haftadan itibaren hız kazanacak bilanço sezonunda şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Şirketlerin kârlılık performansı ve büyüme beklentilerine ilişkin öngörülerin yatırımcıların pozisyonlarını şekillendirmesi bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinin ABD'de enflasyonu hızlandırabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması halinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek daha yumuşak tonda açıklamalar yapabileceği öngörülüyor.