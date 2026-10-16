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Altının kilosu 6 milyon 622 bin TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 622 bin liraya çıktı.

Altının kilosu 6 milyon 622 bin TL’ye yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 16:41

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 638 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,63 artışla 6 milyon 622 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 666 milyon 119 bin 369,66 lira, işlem miktarı ise 402,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 951 bin 111,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.580.000,00 4.120,00
En Düşük 6.610.000,00 4.155,20
En Yüksek 6.638.000,00 4.175,90
Kapanış 6.622.000,00 4.175,90
Ağırlıklı Ortalama 6.625.034,17 4.170,17
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.666.119.369,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 402,90
Toplam İşlem Adedi 28

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN

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