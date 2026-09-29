Kriptoda rota değişiyor! Altcoin sezonu başladı mı? Piyasada hareketlilik arttı

Altcoin sezonu henüz resmen başlamamış olsa da son 30 günde farklı kripto projelerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. Son 30 günde PONS yüzde 350'den fazla yükselirken, UNI yüzde 110, ARB yüzde 150 ve NEAR yaklaşık yüzde 180 değer kazandı.

ALTCOİNLERDE SEÇİCİ HAREKETLİLİK

Zcash geçen hafta 1.600 doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Bitcoin Layer-2 projesi LIT ve PUMP da dönemin öne çıkan yükselenleri arasında yer aldı.

Piyasa uzmanları, yükselişlerin tek bir yatırım temasında yoğunlaşmadığına dikkat çekiyor. DeFi, gizlilik odaklı projeler, yapay zeka tokenları ve tokenleştirilmiş varlıklar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ALTCOİN SEZONU HENÜZ BAŞLAMADI

Altcoin piyasasındaki hareketliliğe rağmen geniş çaplı bir altcoin sezonundan söz etmek için henüz erken. Altcoin sezonunu ölçen endeks 100 üzerinden 64 seviyesinde bulunuyor. Resmi altcoin sezonu için kullanılan eşik ise 75 olarak kabul ediliyor.

Talos verileri de sermayenin çok sayıda altcoine yayılmak yerine daha sınırlı sayıdaki varlıkta yoğunlaştığını gösteriyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu dönemde belirli projelere ve temalara daha seçici biçimde yöneldiğini belirtiyor.

GELİR ÜRETEN PROJELER ÖNE ÇIKIYOR

Piyasa değerlendirmelerinde özellikle gelir üreten protokoller, DeFi projeleri ve zincir üzerindeki finansal uygulamalar öne çıkıyor. Stablecoinlerin döviz işlemleri ve finansal teknoloji uygulamalarında kullanımının artması da kripto altyapısının gerçek ekonomiyle bağlantısını güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte memecoin projeleri de hareketliliğini koruyor. Piyasanın mevcut görünümü, spekülasyondan tamamen uzaklaşılmış bir dönemden ziyade farklı yatırım temalarının aynı anda öne çıktığı bir sürece işaret ediyor.