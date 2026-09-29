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Irak Havayolları, İran uçuşlarını yeniden başlattı

Irak Havayolları, ABD'nin İran bağlantılı havacılık hizmetlerine yönelik olası ikincil yaptırım endişeleri nedeniyle Necef Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan İran uçuşlarını yeniden başlattı. İran merkezli havayolu şirketlerinin uçuş yasağı ise devam ediyor.

Irak Havayolları, İran uçuşlarını yeniden başlattı
İHA İHA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 13:16

Irak Havayolları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım baskısının sürdüğü bir dönemde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan İran uçuşlarını yeniden başlattı. Uçuşların, olası ikincil yaptırım riskleri nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İRAN HAVAYOLLARINA YÖNELİK YASAK DEVAM EDİYOR

Necef Uluslararası Havalimanı'ndan üst düzey bir kaynak, İran havayolu şirketlerinin havalimanına iniş yapmasına izin verilmesi konusunda Bağdat hükümetinden kendilerine henüz resmi bir talimat ulaşmadığını açıkladı.

Böylece İran'a yönelik uçuşlarda Irak Havayolları üzerinden yeniden hareketlilik sağlanırken, İran merkezli havayolu şirketlerine uygulanan kısıtlamanın sürdüğü belirtildi.

BAĞDAT, WASHINGTON'DAN MUAFİYET İSTEDİ

Uçuşların yeniden başlatılması süreci hakkında bilgi veren bir kaynak, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e, İran uçuşları konusunda Washington yönetimiyle görüşerek Irak havalimanlarının yaptırım kapsamı dışında tutulması için girişimde bulunması talimatı verdiğini aktardı.

Kaynak, Hüseyin'in konuyu ABD'li yetkililerle görüştüğünü ve Necef Uluslararası Havalimanı'nın yaptırım kapsamı dışında tutulması konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Görüşmelerde, İran uçuşlarına ilişkin yer hizmetlerinin Irak Havayolları tarafından sağlanması seçeneğinin de ele alındığı ifade edildi.

ABD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

Irak hükümeti, ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül'de 27'si İran hava yolu şirketi olmak üzere 36 kuruluşu yaptırım listesine almasının ardından Irak ile İran arasındaki uçuşları durdurmuştu.

Bağdat yönetimi cumartesi günü yaptığı açıklamada ise bazı Irak havalimanlarının İran uçuş yasağından muaf tutulması için ABD yönetimiyle doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü duyurmuştu.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da dün bir araya geldi. Bağdat Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Necef Havalimanı'nın İran uçuşlarına yönelik ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulması talebi başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan bir Irak hükümeti kaynağı, Bağdat'ın İran hava yolu şirketlerinin Irak havalimanlarını kullanmaya devam etmesi halinde havalimanları ile bu uçuşlara hizmet sağlayan kurum ve şirketlerin de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği yönünde Washington'dan ciddi bir uyarı aldığını aktardı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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