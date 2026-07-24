CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 13:51

Bankadan yapılan açıklamada, ekonominin ikinci çeyrekte genel olarak ılımlı büyümesini sürdürdüğü, yaz aylarında fiyat artışları ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmeye karar verdi." ifadesine yer verildi.

Ekonominin ikinci çeyrekte ılımlı büyümesini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, büyümenin ağırlıklı olarak tüketici talebinden kaynaklandığı, yılın ikinci yarısında tüketim artışının yavaşlayabileceği ve 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 0-1 aralığına düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın gelecek toplantılarda faiz kararlarını enflasyon, enflasyon beklentileri ile iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklerin seyrine göre alacağı bildirildi.

Mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 6-7 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, 2027'den itibaren enflasyonun hedef seviyeye dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hane halkı, şirketler ve finans piyasası katılımcılarının enflasyon beklentilerinin yükseldiği, yüksek beklentilerin enflasyondaki kalıcı yavaşlamayı zorlaştırabileceği vurgulandı.

İş gücü piyasasındaki sıkılığın kademeli olarak azaldığı, işsizliğin tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, ücret artışlarının yavaşlamakla birlikte verimlilik artışının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü de kaydedildi.

Banka, Haziran 2025'te Eylül 2022'den bu yana ilk kez faiz indirerek oranı yüzde 21'den 20'ye çekmiş, sonraki indirimlerle politika faizini 2025 sonunda yüzde 15,5'e, Mart 2026'da yüzde 15'e ve geçen ay yüzde 14,25'e düşürmüştü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! 23 Temmuz 2026 16:28
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 23 Temmuz 2026 15:21
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 09:30
Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı 23 Temmuz 2026 08:55
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 22 Temmuz 2026 17:00
AB, İngiltere’nin Ukrayna’ya 90 milyar avro kredisini onayladı AB, İngiltere'nin Ukrayna'ya 90 milyar avro kredisini onayladı 22 Temmuz 2026 16:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.943,2000 Değişim 251,02 Son veri saati:
Düşük 13937,61 Yüksek 14188,63
Açılış
47,3527 Değişim 0,1126 Son veri saati:
Düşük 47,2653 Yüksek 47,3779
Açılış
53,89 Değişim 0,1721 Son veri saati:
Düşük 53,8505 Yüksek 54,0226
Açılış
6.174,5590 Değişim 63,977 Son veri saati:
Düşük 6122,52 Yüksek 6186,497
Açılış
89,0307 Değişim 2,3532 Son veri saati:
Düşük 86,9509 Yüksek 89,3041
Açılış
BİST En Aktif Hisseler