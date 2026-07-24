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Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, ülkede akaryakıt arzına ilişkin durumun bazı bölgelerde istikrara kavuştuğunu, açık akaryakıt istasyonu sayısının arttığını ve kuyrukların azaldığını bildirdi.

Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 13:57

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Tsivilev'in akaryakıt piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Zabaykalye, Kaliningrad, İrkutsk, Krasnodar ve Tataristan'da akaryakıt piyasasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tsivilev, Arhangelsk ve Saratov bölgelerinde de piyasanın normalleşmeye başladığını belirtti.

Söz konusu iyileşmenin petrol ürünleri ihracatına getirilen yasak, akaryakıt ithalatının artırılması ve rafinerilerin azami kapasiteyle çalışmasına yönelik hükümet tedbirleri sayesinde sağlandığını ifade eden Tsivilev, alınan kararların uygulanmasından bölgesel yönetimlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Bölgesel yönetimlerin mevcut koşullara göre vatandaşlar ile işletmelerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici kısıtlayıcı tedbirler alabileceğini belirten Tsivilev, piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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