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Ekonomi Araştırma Enstitüsü'den gümrük vergileri hakkında açıklama

Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne göre (Ifo), AB'nin Çin'e yönelik gümrük vergileri haksız rekabeti çözmede sınırlı kalacak.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü’den gümrük vergileri hakkında açıklama
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Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 12:31

Son Güncelleme Tarihi 29 Eylül 2026 12:32

Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'e uygulamayı planladığı özel gümrük vergilerinin, tedarik bağımlılıklarını ve haksız rekabet sorunlarını çözmede yalnızca sınırlı etkiye sahip olacağını bildirdi.

Münih merkezli Ifo Enstitüsü, "AB'nin Çin'e Yönelik Gümrük Vergilerini Yeniden Düşünmek: Hedefler ve Çelişkiler" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

Analizde, özellikle çelik ve elektrikli araç sektörlerinde Çin'in sübvansiyonlu ve ucuz ürünlerine karşı düşünülen korumacı önlemlerin ekonomik maliyetlerine dikkati çekildi.

İHRACATÇI ŞİRKETLER MALİYET BASKISI ALTINDA KALACAK

Çin'den ithal edilen sübvansiyonlu ürünlere getirilecek telafi edici vergilerin sadece tüketicileri değil, Çin menşeli ara malı kullanan Avrupalı üreticileri de olumsuz etkileyeceğinin savunulduğu analizde, daha pahalı hale gelen ara malların özellikle ihracat odaklı Avrupalı şirketlerin küresel pazardaki rakiplerine karşı rekabet gücünü zayıflatacağı ifade edildi.

Analizde, AB'nin uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin sınırlarına da dikkati çekildi. Avrupa imalat sanayisinin üretiminin yaklaşık dörtte birini AB dışındaki üçüncü pazarlara sattığı hatırlatılan raporda, bu vergilerin üçüncü ülkelerde geçerli olmayacağı ve Avrupalı üreticilerin buralarda Çin rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Ifo analizinde, Pekin yönetimine karşı yaptırım gücünü artırmak için AB'nin Çin politikasını tek taraflı yönetmek yerine stratejik ortaklıklar kurması gerektiği tavsiye edildi.

Analizde, AB'nin ihtiyaç duyduğu küresel ortakları hedef alan ticari önlemlerden kaçınmasının, Pekin karşısındaki müzakere masasında elini güçlendireceği kaydedildi.

KORUMACI VERGİLER İNOVASYONU ZAYIFLATABİLİR

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gümrük vergilerinin tasarımına bağlı olarak ciddi ekonomik maliyetleri ve istenmeyen yan etkileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Vergilerin tek başına bir ülkenin rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini artırma stratejilerinin yerini tutamayacağını vurgulayan Flach, "Korumacı önlemlerle azaltılan rekabet baskısı, korunan sektörlerin inovasyon yapma motivasyonunu daha da zayıflatabilir." uyarısında bulundu.

#AVRUPA BİRLİĞİ #ÇİN #AB

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