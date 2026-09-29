CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde cari fazla verdi

Çin, 2026'nın ikinci çeyreğinde cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin, 2026’nın ikinci çeyreğinde cari fazla verdi
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 12:53

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Nisan-Haziran 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ikinci çeyrekte 193,7 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 278,8 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 55,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 35,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,3 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde de 184,3 milyar dolar fazla vermişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ÇİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Türk Yatırım Fonu’ndan Almatı Havalimanı’na 20 milyon dolarlık destek Türk Yatırım Fonu'ndan Almatı Havalimanı'na 20 milyon dolarlık destek 28 Eylül 2026 16:40
Çin, dünyanın en büyük LNG alıcısından küresel satıcıya dönüşüyor Çin, dünyanın en büyük LNG alıcısından küresel satıcıya dönüşüyor 28 Eylül 2026 16:37
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 28 Eylül 2026 16:35
Bitcoin’de yükselişin önünde iki kritik risk: Petrol ve faiz baskısı Bitcoin'de yükselişin önünde iki kritik risk: Petrol ve faiz baskısı 14 Eylül 2026 10:39
Bitcoin düşüşte! Fed beklentileri ve düzenleme belirsizliği etkili oluyor Bitcoin düşüşte! Fed beklentileri ve düzenleme belirsizliği etkili oluyor 16 Eylül 2026 08:19
Kriptoda Fed etkisi: Bitcoin 76 bin 500 doları gördü, altcoinler hareketlendi Kriptoda Fed etkisi: Bitcoin 76 bin 500 doları gördü, altcoinler hareketlendi 17 Eylül 2026 11:23
Bitcoin sert düşüş sonrası toparlanıyor: Fed’in faiz mesajı yükselişi sınırladı Bitcoin sert düşüş sonrası toparlanıyor: Fed’in faiz mesajı yükselişi sınırladı 18 Eylül 2026 08:10
Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı: Kripto paralarda yükseliş hızlandı Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı: Kripto paralarda yükseliş hızlandı 04 Eylül 2026 09:20
Bitcoin, 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı Bitcoin, 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı 21 Eylül 2026 16:04
BOJ’dan faiz artışı sinyali: Enflasyon endişesi güçleniyor BOJ'dan faiz artışı sinyali: Enflasyon endişesi güçleniyor 28 Eylül 2026 15:08
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 28 Eylül 2026 13:17
İngiltere’de dizel alarmı: Fiyatlar tüm zamanları zirvesinde İngiltere'de dizel alarmı: Fiyatlar tüm zamanları zirvesinde 28 Eylül 2026 13:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.462,9300 Değişim 133,77 Son veri saati:
Düşük 12413,39 Yüksek 12547,16
Açılış
49,0017 Değişim 0,0401 Son veri saati:
Düşük 48,9715 Yüksek 49,0116
Açılış
55,638 Değişim 0,2161 Son veri saati:
Düşük 55,5687 Yüksek 55,7848
Açılış
6.535,2610 Değişim 60,076 Son veri saati:
Düşük 6480,085 Yüksek 6540,161
Açılış
95,7978 Değişim 1,1533 Son veri saati:
Düşük 95,0383 Yüksek 96,1916
Açılış
BİST En Aktif Hisseler