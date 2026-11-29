Gümüş fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak toparlandı. Gram gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

ONS GÜMÜŞ DEĞER KAZANDI

Gümüş, cuma günü ons başına 43 doların üzerine çıktı. Böylelikle Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinden toparlandı. Teknoloji ve yapay zekâ hisselerinin son dönemdeki satış dalgasının ardından istikrar kazanması, kıymetli metaller üzerindeki likidite kaynaklı baskıyı hafifletti.

FED FAİZ KARARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan piyasa katılımcıları Federal Rezerv'in politika görünümünü değerlendirmeye devam ediyor. Beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileri, gelecek ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir artışı fiyatlandırırken, Ocak ayında bir artış daha olasılığı da devam ediyor.

Japonya ve Avrupa merkez bankalarından gelen daha fazla parasal sıkılaştırma sinyalleri de kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturarak toparlanmalarını sınırladı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş fiyatları cuma günü kapanışta 71,44 lira seviyelerinden işlem gördü.