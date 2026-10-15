Yatırımcıdan tahvil hamlesi

Rekor seviyeleri test eden ABD Hazine tahvilleri son 3 haftanın en düşük seviyelerine kadar gerilerken hisse senetlerinde satışlar hızlandı. Güvenli limanlara yönelen yatırımcı hamleleri tahvil faizlerinin gerilemesine neden oldu.

Asya işlemlerinde 10 baz puan düşen hazine tahvilleri yüzde 5,09'a kadar geriledi. Bu 3 haftanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri de yükseldi.

ABD enflasyonunun istenilen seviyede olmaması yüksek borçlanma ihtiyacı son dönemlerde ABD ekonomisini daha fazla tahvil ihracına zorluyor.