İngiltere ekonomisi beklentileri aştı! Büyüme üst üste üçüncü aya taşındı

İngiltere ekonomisi, ağustos ayında piyasa beklentilerinin aksine büyüme kaydetti. Sanayi üretimindeki artışın desteğiyle aylık bazda yüzde 0,1 genişleyen ekonomi, böylece üst üste üçüncü ay büyümesini sürdürdü. Yıllık büyüme oranı yüzde 2,1'e yükselirken, üç aylık dönemdeki büyüme de hız kazandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasalarda aynı dönem için yüzde 0,1'lik daralma bekleniyordu.

Ekonomik büyüme temmuz ayında yüzde 0,4 olarak kaydedilirken, haziran ayına ilişkin büyüme verisi de yukarı yönlü revizyonla yüzde 0,4'e çıkarıldı. Ağustos itibarıyla yıllık büyüme oranı ise yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti.

İNGİLTERE EKONOMİSİNDE ÜÇ AYLIK BÜYÜME HIZLANDI

İngiltere ekonomisi, haziran-ağustos döneminde önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 büyüdü. Bu oran, temmuz ayında sona eren üç aylık dönemde kaydedilen yüzde 0,5'lik büyümenin üzerinde gerçekleşti.

AYNI DÖNEMDE YILLIK BÜYÜME ORANI YÜZDE 1,8 OLDU.

ONS, daha önce haziran ve temmuz aylarında sona eren üç aylık dönemler için yüzde 0,4 olarak duyurduğu büyüme oranlarını yüzde 0,5'e yükseltti. Yapılan revizyonlar, ekonominin önceki tahminlerden daha güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu.

SANAYİ ÜRETİMİ ARTARKEN HİZMETLER SEKTÖRÜ DEĞİŞMEDİ

Ağustos ayındaki ekonomik büyümenin en önemli destekleyicisi sanayi üretimi oldu. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 artış göstererek ekonominin büyümesine katkı sağladı.

Hizmetler sektöründe üretim önceki aya göre değişim göstermezken, inşaat sektöründe yüzde 0,2'lik düşüş yaşandı.

Haziran-ağustos dönemine bakıldığında ise sektörler arasında farklı bir görünüm ortaya çıktı. Hizmetler sektörü üç aylık dönemde yüzde 0,9 büyürken, sanayi üretimi yüzde 0,2, inşaat üretimi ise yüzde 1 geriledi.

Hizmetler sektöründeki büyüme, temmuzda sona eren üç aylık dönemde yukarı yönlü revizyonla yüzde 0,7 olarak açıklanan seviyenin üzerine çıktı.

ENERJİ FİYATLARINA RAĞMEN EKONOMİK FAALİYETLER GÜÇLÜ KALDI

İngiltere ekonomisi, İran savaşının ardından yükselen enerji fiyatlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin endişelere rağmen büyümesini sürdürdü.

Ekonomistler, küresel ölçekte artan yapay zeka yatırımlarının bu yatırımlara bağlı harcamalar üzerinden İngiltere ekonomisini desteklediğine dikkat çekiyor. Sanayi üretimindeki toparlanma da ağustos ayındaki büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu.

İNGİLTERE'NİN YENİ BÜYÜME VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, eylül ayına ilişkin aylık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 12 Kasım 2026'da yayımlayacak. Açıklanacak veriler, ekonomideki büyüme eğiliminin devam edip etmediğine ilişkin yeni göstergeler sunacak.