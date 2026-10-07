FED toplantı tutanakları yatırımcının odağında!

Dünya genelinde jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yatırımcı iştahını besliyor. ABD'de gelecek hafta büyük bankaların açıklayacağı finansal sonuçlarıyla hızlanacak bilanço sezonu öncesinde karlılık beklentileri, dün hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlamayı destekledi.

Teknoloji hisseleri öncülüğünde New York borsasında rekor seviyeler görüldü. S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 9'u yükselirken en fazla artış hanehalkına altyapı hizmetleri sunan şirketler grubunda gerçekleşti.

Bunun yanında çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5,8 değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

Yeni günde ise Asya tarafında açıklanan ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediği görülüyor.

Öte yandan son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ülkede iş gücü piyasalarının soğuduğuna işaret etmesi enflasyon risklerinde yumuşamayı beraberinde getirirken, Fed'e yönelik şahin tahminlerin de bir miktar azalmasına katkı sağladı. Gözler bu doğrultuda Fed üyelerinin enflasyona karşı tutumunu gösterecek Fed tutanaklarına çevrildi. Bu akşam açıklanacak tutanaklarda Fed'in projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak bankanın aralık toplantısında faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ABD'de aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda, Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların değişebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra, enflasyon endişeleri ve yatırımcıların reel faiz beklentilerinin etkisiyle tahvil piyasalarında oluşan satış baskısı da hafifledi. ABD'nin kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş sınırlanırken, ekonomi yönetiminin gerekli görülmesi halinde tahvil piyasasını destekleyici adımlar atabileceğine yönelik beklentiler öne çıktı.

Jeopolitik gelişmelerde ise İran tarafında petrol arzına ilişkin zayıflık sürerken, bölgenin geri kalanından yapılan ihracatın savaş öncesi ortalamaların üzerine çıktığına ilişkin haber akışı küresel arz endişelerini bir miktar dengelese de Brent petrol varil başına 100 dolar seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31'de yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,1 seviyesinde bulunuyor.

Dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden dolayı alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı düşmeye devam ediyor. Altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 134 dolardan alıcı buluyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 101,6 dolarda işlem görüyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

FRANSA'NIN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

Avrupa borsaları dün alıcılı seyrederken, bölge genelinde yapay zeka ve teknoloji iyimserliklerine ek olarak Fransa'da mali endişeleri yatıştıran açıklamalar fiyatlamalarda öne çıktı.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'dan gelen güven temin edici açıklamalar ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı. Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.

Bu açıklamanın ardından bir süredir yükseliş eğilimi gösteren Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, mali endişelerin bir nebze giderilmesiyle dün yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,74'e geriledi.

Fransa'daki gelişmelerden dolayı 1,11 seviyelerine gerileyen avro/dolar paritesinde ise 1,1220'de dengelenme arayışı öne çıkıyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Yatırımcıların takibinde olan ABD dış ticaret verilerine göre ise ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Asya tarafında ise mevcut gelişmelerin oluşturduğu iyimserliklerin aksine, Fed'in toplantı tutanakları öncesi bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Bölge piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede öncü endeks ağustosta 118 ile önceki aya göre yükseldi.

Ayrıca Japonya'da çalışanların kazançları ağustosta yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ücret artışlarının Japonya'daki enflasyonun kalıcılığı konusunda fikir verdiğini belirterek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde politika adımlarında etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltti. Banka, politika faizini Şubat 2023'ten bu yana ilk kez artırdı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü. Çin'de ise piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: "FONLARDAKİ ÇIKIŞLAR BÜYÜK ORANDA MEVDUATA YÖNELDİ"

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda "Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi." dedi.

Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngördüklerini belirten Karahan, "Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Karahan, komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Karahan, "(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

Dolar/TL dünü 49,1750'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 49,1960'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.30 Türkiye, eylül ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

Çin'de piyasalar kapalı olacak