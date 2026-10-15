Faiz artışı için ters köşe mesaj! BoE'den "garanti değil" uyarısı geldi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, olası bir faiz artışının yatırımcılar tarafından art arda gelecek faiz artırımlarının başlangıcı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Pill, Bangkok Ekonomi Festivali kapsamında düzenlenen panelde yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik şokun 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan süreçten farklı olduğunu vurguladı.

Pill, "Şimdi harekete geçmemiz, 2022 ve 2023'te gördüğümüz gibi başka bir merdivene çıktığımız izlenimini vermemeli. Bu farklı bir şok." ifadelerini kullandı.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Pill, çarşamba günü yaptığı açıklamada da piyasaların önümüzdeki 12 ay içinde dört faiz artırımı yapılacağı yönündeki beklentilerine karşı çıkmıştı. Nisan ayından bu yana faizlerin yükseltilmesi yönünde oy kullanan Pill'in açıklamaları, faiz artışlarının kapsamı ve süresine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın aksine İngiltere Merkez Bankası, şubat ayında başlayan ABD-İran savaşından bu yana faiz oranlarını sabit tuttu. Buna karşın piyasalar, gelecek haftaki toplantının ardından 25 baz puanlık bir faiz artışını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.

ENFLASYONDA ÜCRET ARTIŞI RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Huw Pill, İngiltere ekonomisinin fiyat artışlarını telafi etmek isteyen çalışanların daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle enflasyonda kalıcılaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Pill, bu süreci "sinsi" olarak nitelendirdi.

Pill, enflasyonu baskılamak için para politikasının daha uzun süre sıkı tutulması gerekebileceğini ifade ederek, "Bunu sıkıştırmak için muhtemelen daha uzun süreli bir sıkılık dönemine ihtiyaç var." dedi.

Gelişmiş ekonomilerde tahvil getirilerindeki yükselişin de enflasyonu istikrara kavuşturmak için gerekli olan reel nötr faiz oranındaki artışla kısmen bağlantılı olabileceğini belirten Pill, bunun da daha yüksek faiz ihtiyacına işaret eden unsurlardan biri olduğunu söyledi.