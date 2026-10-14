Çin’in çip ihracatında dikkat çeken artış!

Çin'in çip ihracatı, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin bilgisayar donanımı ve altyapısına yönelik küresel talebi artırmasıyla bu yıl hızlı yükseliş gösterdi. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ocak-eylül dönemindeki entegre devre ihracatının parasal değeri 302 milyar dolara ulaştı. Böylece çip ihracatının değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108 arttı.

ÇİP İHRACATININ DEĞERİ YÜZDE 108 ARTTI

Çin, eylül ayında 32,7 milyar adet entegre devre birimi ihraç etti. Bu ürünlerin parasal değeri 45 milyar dolar olarak kaydedildi. İhracat edilen ürün miktarı yıllık bazda yalnızca yüzde 1 artarken, ihracatın parasal değeri yüzde 136 yükseldi.

Yılın ilk 9 ayında ise Çin'in entegre devre ihracatı 275,2 milyar adede ulaştı. İhracatın parasal değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 302 milyar dolar oldu. Çip ihracatındaki artış, aynı dönemde yüzde 16,4 olan Çin'in genel ihracat artış oranını da geride bıraktı.

YAPAY ZEKÂ VE VERİ MERKEZLERİ TALEBİ ARTIRIYOR

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Cün, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişimin bilgisayar altyapısına yönelik küresel yatırımları büyüttüğünü belirtti. Vang, bu durumun bilgisayar donanımları ve ara ürünlere olan talebi artırdığını ifade etti.

Yapay zekâ sistemleri için kurulan büyük ölçekli bilgisayar sistemleri ve veri merkezlerinin elektrik donanımlarına yönelik ihtiyacı da artırdığına işaret eden Vang, bunun Çin'in elektrik üretimi, nakli ve enerji depolama donanımlarına olan talebini desteklediğini kaydetti.

BİLGİSAYAR PARÇALARI İHRACATI YÜZDE 210 ARTTI

Çinli yetkili, bilgisayar donanımlarının ihracatında da güçlü artışlar yaşandığını bildirdi. Yılın ilk 9 ayında bilgisayar parçaları ihracatı yüzde 210, katı diskler gibi hafıza bileşenlerinin ihracatı yüzde 130 arttı. Sunucular gibi veri işleme donanımlarının ihracatındaki artış ise yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

Vang, Çin üretimi yapay zekâ gözlükleri ve robotların da uluslararası pazarlarda daha fazla yer almaya başladığını ve farklı kullanım alanlarında yaygınlaştığını belirtti.

ÇİN'İN HAFIZA ÇİPİ İTHALATI YÜZDE 150 ARTTI

Çin'in çip ithalatı da ülkedeki yapay zekâ ve dijital altyapı yatırımlarının etkisiyle yükseldi. İlk 9 aylık dönemde entegre devre ithalatı yüzde 56,6, hafıza çipi ithalatı ise yüzde 150 artış gösterdi.

İhracat ve ithalattaki bu yükseliş, yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların Çin'in elektronik bileşenler ve bilgisayar donanımları ticaretindeki etkisini ortaya koydu.