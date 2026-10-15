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Bankacılık sektörünün kredi hacmi belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 9 Ekim itibarıyla 5 milyar 502 milyon lira azalarak 28 trilyon 642 milyar 296 milyon liradan 28 trilyon 636 milyar 794 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 14:42

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Ekim itibarıyla 28,6 trilyon lira oldu. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 17 milyar 778 milyon lira azalarak 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liradan 32 trilyon 346 milyar 964 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 512 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 10 milyar 775 milyon lira artarak 3 trilyon 512 milyar 725 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 845 milyar 464 milyon lirası konut, 41 milyar 903 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 625 milyar 357 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 106 milyon lira artarak 4 trilyon 329 milyar 241 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 61 milyar 745 milyon lira azalışla 3 trilyon 471 milyar 812 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 321 milyar 302 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 150 milyar 510 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, aynı dönemde 14 milyar 171 milyon lira artışla 928 milyar 750 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 686 milyar 795 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyon lira artarak 6 trilyon 142 milyar 592 milyon liraya yükseldi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU #BANKACILIK

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