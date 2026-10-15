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ABD'de perakende satış verileri belli oldu

ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD’de perakende satış verileri belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 16:20

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 745 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satışlar, ağustosta yüzde 1,3 yükselmişti. Perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 6,3 arttı.

Söz konusu dönemde satış tutarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,4 ile akaryakıt istasyonlarında kaydedildi.

Akaryakıt istasyonlarının yanı sıra motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalar, gıda ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, mağaza dışı perakendeciler ve yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlarda da satışlar arttı.

Giyim mağazalarındaki satışlar değişim göstermezken yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, genel ürün mağazaları ve çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar geriledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD TİCARET BAKANLIĞI

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