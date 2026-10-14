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ABD'de mortgage faizi yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,5'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD’de mortgage faizi yükseldi
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Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2026 15:38

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 azaldı.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 0,4 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,49'dan yüzde 7,5'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,71'den yüzde 6,87'ye çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faiz oranlarının geçen hafta yükselmesiyle mortgage başvurularının azaldığını belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage faizinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu ve bir yıl öncesinin 1 puandan fazla üzerine çıktığını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #MORTGAGE

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