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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi. Bu sonuç piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 16:50

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 10 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi artarak 199 bine çıktı.

İşsizlik maaşı başvuru sayısı bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 197 binden 198 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 250 artarak 198 bin 500'e yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 3 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 1 milyon 710 bine geriledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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