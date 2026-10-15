Dolar 18 ayın zirvesinden geriledi

Dolar, ABD Hazine tahvili faizlerindeki sert düşüş ve yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin etkisiyle perşembe günü 18 ayın zirvesinden geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,99 seviyesine inerken, euro ve sterlin dolar karşısında yükseldi.

ABD'de çarşamba günü açıklanan beklentilerin üzerindeki enflasyon verileri, dolar endeksini son 18 ayın en yüksek seviyesine taşımıştı. Ancak Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin temkinli açıklamaları, ekim ayında faiz artırımı yapılacağı yönündeki beklentilerin bir miktar zayıflamasına yol açtı.

EURO VE STERLİNDE TOPARLANMA

Euro, 18 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 yükselerek 1,1223 dolara çıktı. Böylece euro, yaklaşık iki ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetmeye hazırlanırken sterlin de yüzde 0,4 değer kazanarak 1,3250 dolara ulaştı. Sterlin, daha önce 13 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Piyasalarda riskten kaçınma eğilimi, yüksek enflasyonun Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesiyle arttı. Yapay zekâ şirketlerinin yüksek borç yüküne ilişkin endişeler de yatırımcıların ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli limanlara yönelmesinde etkili oldu.

ABD TAHVİL FAİZLERİ ÜÇ HAFTANIN DİBİNDE

ABD devlet tahvillerine gelen alımlar, tahvil faizlerini aşağı çekti. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,0933'e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,4462'ye geriledi. Her iki faiz de üç haftanın en düşük seviyelerini gördü.

National Australia Bank Kıdemli Döviz Stratejisti Rodrigo Catril, doların hızlı gerilemesinde özellikle 30 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkili olduğunu belirtti.

Catril, tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi halinde doların zorlanabileceğini, ancak mevcut görünümün doların bir süre yatay seyretmesine işaret ettiğini ifade etti. Fed'in faiz artırımı beklentilerinin hâlâ güçlü olduğuna da dikkat çekti.

FED'İN EKİM AYI FAİZ KARARI MERCEK ALTINDA

ABD'de enflasyon verilerinin ardından piyasalarda ekim ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 50'ye kadar yükseldi. Ancak Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de aralarında bulunduğu yetkililer, 27-28 Ekim'deki toplantı öncesinde daha net bir görünüm için beklenebileceği mesajını verdi.

ANZ Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, genel enflasyon verisinin beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesine rağmen piyasanın bu veriyi Fed'i ekim ayında faiz artırmaya zorlayacak kadar güçlü görmemiş olabileceğini belirtti.

Goh, ekim ayındaki toplantının ara seçimlerden yalnızca birkaç gün önce yapılacak olmasının da piyasanın faiz artırımı beklentilerini daha agresif biçimde fiyatlamamasında etkili olabileceğini söyledi.

Piyasaların odağında günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verileri bulunuyor. Yatırımcılar ayrıca cuma günü Bangkok'ta düzenlenecek IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında Fed Başkanı Kevin Warsh başta olmak üzere yetkililerin açıklamalarını takip edecek.

DİĞER PARA BİRİMLERİNDE SON DURUM

Döviz piyasalarında Avustralya doları, ülkede eylül ayı istihdamının beklenmedik biçimde gerilemesinin ardından yüzde 0,3 düşerek 0,6952 dolara indi. Yeni Zelanda doları ise yüzde 0,6 yükselişle 0,5626 dolara çıktı.

Japon yeni dolar karşısında güçlenerek 157,675 seviyesine yükselirken İsviçre frangı da yaklaşık yüzde 0,8 değer kazanarak 0,8282 seviyesine ulaştı.

Çin'de fabrika çıkış fiyatlarına ilişkin enflasyonun emtia maliyetlerindeki artışla hızlanmasını gösteren verilerin ardından, offshore yuan hafif yükselerek dolar karşısında 6,6926 seviyesinde işlem gördü.