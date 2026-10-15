VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,89 azalışla 15.281,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.273,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalarak 15.246,00 puandan işlem görüyor.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.400 ve 15.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.