Borsa İstanbul’da satış baskısı: Gözler kritik eşikte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 düşüşle 12.052,94 puandan başladı. Önceki işlem gününü satış ağırlıklı geçiren endeks, günü yüzde 1,08 değer kaybıyla 12.118,29 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa göre 65,35 puan geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybetti.

EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖR FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik oldu. En fazla gerileyen sektör ise yüzde 6,09 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ ENDİŞESİ

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Teknoloji hisselerinde görülen sert düşüşler de piyasalardaki olumsuz görünümde etkili oldu.

YURT İÇİNDE VE DIŞINDA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.