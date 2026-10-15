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BIST 100'de gün ortası: En çok hangi sektör kazandırdı?

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 gerilerken bankacılık hisseleri yükseliş kaydetti. Toplam işlem hacmi 38,6 milyar liraya ulaşırken finansal kiralama faktoring sektörü kayıplarda öne çıktı.

BIST 100’de gün ortası: En çok hangi sektör kazandırdı?
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 13:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 düşüşle 12.094,87 puandan tamamladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 23,42 puan geriledi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 38,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR OLDU

Sektör endekslerinde ayrışma yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,42 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 6,10 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri piyasaların gündeminde yer alıyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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