Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisselerindeki kayıpları derinleştirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulayabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Yapay zeka alanına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler de piyasalarda satış baskısını artırıyor.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı Asya borsalarında da sert düşüşlere neden oldu.

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 11,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 9,5, LG Innotek'in hisseleri yüzde 9,2, Japon teknoloji şirketi Kioxia'nın hisseleri yüzde 12,3 geriledi.

Öte yandan, Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Veriler piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bu arada, Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin net karı ise 3. çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 69 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,77 değer kaybıyla 64.510 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,57 düşüşle 5.554 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 kayıpla 3.692 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 23.981 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,7 artışla 73.087 puan seviyesinde bulunuyor.