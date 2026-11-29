Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarındaki hareketler yatırımcının odağında yerini korurken Değerli metaller analisti David Jensen'den yeni bir yorum geldi. Jensen'e göre fiziki talepteki yükselişin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti.

Son günlerde değerli metallerde spot piyasa fiyatları vadeli işlem fiyatlarını geride bıraktı. David Jensen'in analizine göre söz konusu fiyat hareketi, metal kiralama oranlarındaki değişimlerle birlikte ele alındığında fiziki değerli metallere erişimin zorlaştığını ve piyasadaki arz sıkıntısının derinleşebileceğini gösteriyor.

DEĞERLİ METAL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında çarşamba gününden itibaren başlayan yukarı yönlü hareket de analizde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Jensen, yatırımcıların fiziki değerli metallere yönelmesinde yalnızca arz sıkıntısının etkili olmadığını belirtiyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler, tahvil ve kredi temerrütlerinde görülen artış, bankacılık sistemine duyulan güvenin zayıflaması ve dijital altyapılardaki kesintiler de bu yönelimi destekleyen unsurlar arasında sıralanıyor.